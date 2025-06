Explica, Freud! Olá, tudo bem? Vamos lá, me conte com o que você sonhou! Sonhei que estava pelado em público, todos riam de mim Sonhei que meus dentes caíram, foi angustiante Sonhei com ex-namorado(a). Olha, foi picante... Este chatbot é um projeto pioneiro, baseado em obras em domínio público e em um universo restrito de informações produzidas pelo UOL. O chatbot tem apresentado resultados muito consistentes, mas não é imune a erros.

Amor, profundidade e realidade

Vênus, o planeta do amor, do prazer e dos afetos, estará em Touro, seu domicílio. Isso já nos dá uma pista: o amor quer solidez, toque e tempo de qualidade. Esse posicionamento valoriza os sentidos e a estabilidade, convidando a celebrações mais intimistas com um clima de acolhimento e conexão verdadeira.

Nesta mesma semana, Vênus faz uma quadratura com Plutão, enquanto Mercúrio se desentende com Netuno e Saturno. Além disso, a Lua cheia, que tem seu ápice em Sagitário, transita por Capricórnio no dia 12, exigindo maturidade emocional. Júpiter, recém-chegado em Câncer, coloca um foco especial nas relações de afeto e nos laços mais profundos, incentivando quem realmente quer se comprometer e não apenas viver amores passageiros.

Em outras palavras, há uma mistura curiosa entre desejo, intensidade e necessidade de clareza.

Relações frágeis podem sentir certa pressão e mal-entendidos podem surgir. No entanto, há espaço, também, para aprofundar vínculos, renovar compromissos e lembrar que o amor se constrói no dia a dia, não apenas em datas marcadas no calendário.