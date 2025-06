Márcia Sensitiva revela 10 segredos de pessoas com espiritualidade elevada

Explica, Freud! Olá, tudo bem? Vamos lá, me conte com o que você sonhou! Sonhei que estava pelado em público, todos riam de mim Sonhei que meus dentes caíram, foi angustiante Sonhei com ex-namorado(a). Olha, foi picante... Este chatbot é um projeto pioneiro, baseado em obras em domínio público e em um universo restrito de informações produzidas pelo UOL. O chatbot tem apresentado resultados muito consistentes, mas não é imune a erros.

Prática da meditação ou yoga

Uma das maneiras mais eficazes para se elevar espiritualmente é praticar uma boa meditação ou yoga. Segundo Márcia, as práticas promovem uma ligação profunda com a sensibilidade e com o universo, elevando a energia e proporcionando conexão com o divino. "Reserve um tempo de seu dia e invista em sua elevação espiritual", diz.

Espírito de reciclagem em ação

Reciclar, ou seja, transformar materiais usados em novos produtos com o propósito de reutilização é uma prática cada vez mais presente em nosso dia a dia com o objetivo de preservar os recursos naturais. Para Márcia, essa prática é um sinal de que seu espírito se preocupa com o bem da humanidade.

Alimentação consciente

É preciso tomar consciência sobre a qualidade dos alimentos que estamos ingerindo. Para que o espírito se eleve, é importante se preocupar com uma boa alimentação no dia a dia, afinal, com um equilíbrio integrado entre corpo, mente e espírito, certamente, estaremos espiritualmente energizados.