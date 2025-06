Desmistificando Gêmeos, um dos signos mais polêmicos do zodíaco

Não têm sex appeal

O charme geminiano nem sempre está na aparência ou das declarações de amor. Quer um signo que envolve através de uma boa articulação de ideias? Conte com Gêmeos para isso! Seus nativos sabem encantar com seus contos e não economizam saliva ao entrar em debates que são do seu interesse.

São frios

O excesso de razão pode fazer com que Gêmeos pareça um signo pouco emotivo ou aberto ao amor. Porém, a verdade é que a maneira de demonstrar seus sentimentos é falando: tudo o que vem à cabeça. Ou seja, se um geminiano te ama; ele irá dizer. Se um geminiano está incomodado; ele irá dizer. Por fim, se um geminiano não está mais interessado em você; saiba, ele também irá dizer.

*Com matéria publicada em 24/5/2021