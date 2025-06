A intensidade afetiva pode se manifestar; veja a previsão para o seu signo

A semana nos conduz por um território fértil, sensível e exigente. Com Mercúrio encontrando Júpiter e, logo em seguida, ingressando em Câncer, há uma expansão de ideias e sentimentos. É como se as palavras transbordassem as bordas da lógica para tocar áreas mais íntimas — aquelas que nem sempre sabemos nomear.

Ao mesmo tempo, a tensão de Mercúrio com Saturno e Netuno pode dificultar a compreensão mútua. Há tendência a exageros no que prometemos, no que ouvimos e no que esperamos. A comunicação pode ficar carregada de sentido ou de silêncio. Convém perguntar se o que estamos sentindo é real ou uma mera projeção.

É uma semana para escutar com presença e responder com maturidade.

Vênus, em aspecto tenso com Plutão, sinaliza que relações, valores e desejos estão sendo confrontados por algo mais profundo. A intensidade afetiva pode se manifestar tanto em paixão quanto em controle, e será preciso ter coragem para não se perder em jogos de poder ou em padrões antigos que pedem libertação.

Crescimento emocional

Nem tudo são névoas e desafios. O céu guarda um marco importante, que acontece com a entrada de Júpiter em Câncer. É como plantar uma semente em solo fértil. Esse trânsito, que marca os próximos meses, amplia temas ligados à ancestralidade, ao lar, à intimidade e ao senso de pertencimento. Estamos sendo chamados a crescer de dentro para fora, nutrindo aquilo que nos dá sustentação emocional. Quais vínculos merecem cuidado? Quais raízes estão pedindo reconexão?