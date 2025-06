Transar afasta encosto? Márcia Sensitiva afirma que sim. Entenda

Explica, Freud! Olá, tudo bem? Vamos lá, me conte com o que você sonhou! Sonhei que estava pelado em público, todos riam de mim Sonhei que meus dentes caíram, foi angustiante Sonhei com ex-namorado(a). Olha, foi picante... Este chatbot é um projeto pioneiro, baseado em obras em domínio público e em um universo restrito de informações produzidas pelo UOL. O chatbot tem apresentado resultados muito consistentes, mas não é imune a erros.

Quem são os espíritos menos evoluídos

Segundo ela, a cada dez pessoas que morrem, oito não deixam o plano terrestre e ficam no umbral. Tais espíritos precisam de energia - o ectoplasma, que vaza pela boca e pelo umbigo dos humanos. Por isso eles vêm à Terra, à procura de "alimento". De acordo com Márcia, os principais alvos dos encostos são pessoas com padrão vibratório similar ao deles. Não à toa, a sensitiva também diz que eles são alimentados por pessoas que usam drogas ou bebem.

Geralmente, os alvos são pessoas que estão tristes, são briguentas ou que, segundo a sensitiva, sofrem de depressão. Quem nutre desejos e sentimentos como mágoa, raiva, ódio, rancor, vícios também pode ficar mais suscetível. "Porém, os espíritos só se aproximam se houver afinidade", explica a sensitiva.

Não se trata, obrigatoriamente, de espíritos ruins. Porém, mesmo se forem bons, atrapalham o dia a dia da vítima.

Alguns sinais que identificam um encosto por perto são: ânsia, tontura, insônia, queda de cabelo, dores nas costas e pernas, partes do corpo geladas (mãos e pés), zumbido no ouvido, preguiça constante, além de problemas na vida financeira e profissional.