Zodíaco e beleza: cuidados, rotinas e tendências ideais para cada signo

Signos de Fogo

Nativos que nascem sob os signos de Fogo - Áries, Leão e Sagitário - são intensos e ativos e demonstram uma energia bem forte no dia a dia. Isso significa que praticidade é palavra de ordem para esse trio.

Áries: o ariano é, provavelmente, o que leva a vida mais agitada, com muitos compromissos e corres-corres - o que ele adora, diga-se. Por isso, o ritual de beleza de quem nasce sob o signo precisa ser prático, preferencialmente demande pouco tempo ou que possa ser feito enquanto ele executa outras atividades, como máscaras para a pele do rosto, por exemplo.

Leão: não é novidade que o leonino é conhecido pela vaidade nata e a atenção constante com o corpo como um todo. Mas o que o nativo do signo não abre mão é de cuidar do cabelo, afinal, a "juba" - tal qual o rei da selva - precisa estar sempre em dia, chamando a atenção por onde quer que passe. Hidratação dos fios é algo imprescindível para a turma de Leão.

Sagitário: outro adepto da praticidade, o sagitariano não abandona o autocuidado mesmo com as andanças mundo afora. Para combinar com seu estilo de vida agitado, aposta no básico, sem abrir mão do protetor solar. Entre as mulheres, base, rímel e batom são companheiros das mil e uma aventuras, já que não ocupam espaço na bolsa ou na mala de viagem.