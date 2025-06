Desafios emocionais: as bombas astrológicas de junho, por Márcia Sensitiva

No trabalho, você estará com bastante energia, vivendo um momento de expansão. Será um período para se concentrar no essencial e não correr riscos que não sejam calculados com cuidado.

Procure dar espaço ao seu par para decidirem juntos o que é importante para vocês, evitando brigas e conflitos. Você estará numa fase de estabilidade no amor.

Procure ter uma rotina mais leve, saia para caminhar e se divertir ou fazer algo que goste para manter o equilíbrio físico, mental e espiritual.

No trabalho, a sua criatividade estará em evidência. Você se sentirá mais independente e fará as coisas de forma original. Sua determinação impressionará a todos.