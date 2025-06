Explica, Freud! Olá, tudo bem? Vamos lá, me conte com o que você sonhou! Sonhei que estava pelado em público, todos riam de mim Sonhei que meus dentes caíram, foi angustiante Sonhei com ex-namorado(a). Olha, foi picante... Este chatbot é um projeto pioneiro, baseado em obras em domínio público e em um universo restrito de informações produzidas pelo UOL. O chatbot tem apresentado resultados muito consistentes, mas não é imune a erros.

Quem se relaciona a partir do medo pode tentar controlar, sufocar e exigir. No entanto, quem quer crescer junto vai precisar respirar fundo e lembrar: cuidar não é prender, é dar espaço.

Cuidado com o que te sustenta

Com Júpiter iniciando sua trajetória fértil pelo signo de Câncer no dia 9, os afetos mergulham na profundidade da intimidade. O lar, os vínculos antigos e as memórias se tornam território potente para curas e reconexões. É um momento em que o amor pede cuidado com o outro, mas também com as raízes que nos sustentam.

Há espaço para nutrir, um relacionamento já existente, um reencontro com alguém do passado ou o simples desejo de estar com quem nos faz sentir em casa. No entanto, esse mesmo trânsito pode tornar o emocional mais sensível e reativo, especialmente quando lembranças doem mais do que acolhem.

Pés no chão

O Dia dos Namorados será marcado pela Lua já em sua fase cheia no signo de Capricórnio, trazendo uma tônica mais madura e reservada nas comemorações. O amor sincero e pé no chão prevalece.