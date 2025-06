Briga em casa, novo lar: como harmonizar energia de ambientes com rituais?

Explica, Freud! Olá, tudo bem? Vamos lá, me conte com o que você sonhou! Sonhei que estava pelado em público, todos riam de mim Sonhei que meus dentes caíram, foi angustiante Sonhei com ex-namorado(a). Olha, foi picante... Este chatbot é um projeto pioneiro, baseado em obras em domínio público e em um universo restrito de informações produzidas pelo UOL. O chatbot tem apresentado resultados muito consistentes, mas não é imune a erros.

Como preparar casa em diferentes situações: rituais de limpeza

Mudanças dentro da casa podem ser momentos de cuidar da energia do ambiente: aprenda o que fazer em cada situação Imagem: KatarzynaBialasiewicz/Getty Images/iStockphoto

Chegou ao novo lar? É hora de limpar lembranças de antigos moradores

As paredes de uma casa tendem a armazenar memórias de situações vividas no imóvel. Independentemente se forem positivas ou negativas, essas lembranças não têm relação com os novos moradores, nem com as histórias que serão escritas a partir de então. É por isso que, assim que mudar para a nova residência, recomenda-se fazer um ritual em todos os cômodos.

Com um punhado de folhas de eucalipto, faça um pequeno círculo de folhas amontoadas. No centro, coloque uma vela vermelha ou roxa. Ao acender essa vela, peça que seja feita a limpeza de todas as memórias desnecessárias e acúmulos energéticos negativos, a fim de renovar a energia.