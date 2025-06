Há um sopro de otimismo nascendo; veja a previsão do céu em junho

Junho chega pedindo organização e clareza. Logo no dia 3, a fase crescente da Lua, em Virgem, nos convida a colocar ordem na vida, na casa e nas emoções. É tempo de selecionar com cuidado o que permanece e o que precisa ser deixado para trás — com foco especial na qualidade de vida e no que nos nutre de maneira real e consistente.

No dia 6, Vênus ingressa em Touro, seu domicílio, trazendo uma atmosfera de reconexão com os sentidos, com o prazer e com a perseverança. Sentiremos mais fortemente a necessidade de conforto, estabilidade e do cultivo de vínculos que nos tragam segurança

