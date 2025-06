Finanças, corpo e prazer ganham destaque; veja a previsão para o seu signo

A primeira semana de junho começa pedindo mais ações práticas. No dia 3, a Lua crescente em Virgem nos convida a observar com mais atenção o que realmente funciona na vida. É tempo de organizar ideias, ajustar rotinas e tornar os planos mais funcionais. Avaliar o que serve, aprimorar métodos e testar caminhos será fundamental para dar solidez ao que está em construção.

Além disso, dois aspectos harmônicos marcam o céu com fluidez e oportunidades. Vênus em harmonia com Júpiter, no dia 4, exalta o prazer de estar junto, a leveza das conexões afetivas e a generosidade nas trocas. Há um brilho especial nas relações, encontros agradáveis se tornam mais possíveis e até as finanças podem fluir com mais sorte e expansão.

Já no dia 5, é a vez de Mercúrio, em bom aspecto com Marte, estimular a mente: ideias ganham força, a fala ganha potência e temos mais clareza para expressar o que desejamos. É um excelente momento para tomar decisões, propor algo novo e motivar quem está ao redor.

Prazer é coisa séria

Talvez o ponto alto da semana esteja no dia 6 de junho, quando Vênus entra em Touro, signo que o astro rege. Após um ciclo intenso por Áries e seus períodos de revisão, o planeta do amor retorna à sua casa e nos convida a experimentar os afetos com mais presença, sensorialidade e estabilidade.

Em Touro, o amor pede tempo, presença e prazer nos detalhes. É uma fase de valorizar o que é real e consistente, além de cuidar daquilo que realmente importa. Relações que respeitam o tempo e vínculos que inspiram conforto ganham força. Finanças, corpo, beleza e prazer também entram em destaque.