Medo de cilada? Descubra os encantos e as estranhezas de cada signo no amor

Por ser ligado ao elemento Terra, é mais racional, prático e um tanto realista. O encantamento do taurino está no seu carinho, atenção e cuidado. Como também é regido por Vênus, o planeta do amor, é romântico e gosta de programas a dois: cinema, jantar com velas e por aí vai. Porém, algumas características naturais - no caso, teimosia, apego e ciúmes - acabam pesando para o parceiro, que pode perder o interesse por Touro.

Como bom signo do elemento Ar, o geminiano se adapta facilmente, é flexível e comunicativo. Seus pontos fortes são a inteligência, a mente aberta e, principalmente, o bom papo. Isso leva Gêmeos a se declarar facilmente ao par. A questão é que ele acaba expressando seus sentimentos mais pela oralidade do que através de comportamentos afetivos, o que pode frustrar a expectativa da outra pessoa.

Ligado à Água, Câncer é emocional, sensível e intuitivo, assim como os demais signos associados ao mesmo elemento. Ele encanta com seu jeito acolhedor, cuidadoso e carinhoso de ser. Ama ficar a dois em ambientes românticos e aconchegantes. O que pode assustar um parceiro é o nível de carência e apego que o nativo deste signo costuma ter.