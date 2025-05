Conheça os signos mais divertidos e a lição deles para uma vida mais leve

O que aprender com o leonino para ter uma vida mais leve: expressar sua autenticidade sem medo e valorizar as próprias qualidades. Leão gosta de ser notado, mas também é generoso e fiel — espalhando carinho e bom humor com naturalidade.

Sagitário é o grande aventureiro do zodíaco. Com espírito leve e bom humor de sobra, tem sempre uma história inusitada para contar. O sagitariano enxerga o mundo com alegria e entusiasmo, contagiando quem está por perto com seu jeito descontraído e animado.

O que aprender com o sagitariano para ter uma vida mais leve: manter o olhar otimista e se abrir para novas experiências ajuda a tornar os dias mais leves. Sagitário acredita que a vida deve ser vivida com confiança e diversão — e transmite isso com facilidade.

Fonte: Cristiane Toledo, astróloga

*Com matéria publicada em 5/6/2021