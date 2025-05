Terra, fogo, água e ar: plantas que ajudam a equilibrar os quatro elementos

Terra

Trazendo como atributos a capacidade de materialização, bom raciocínio e praticidade, o elemento terra ajuda a estabelecer maior conexão com o momento presente. Também promove a capacidade de reconhecer nossos limites e construir, tijolo por tijolo, aquilo que tanto almejamos. Essas são, basicamente, as características mais marcantes dos signos deste elemento. Também estão presentes em quem tem muito elemento terra no mapa astral.

Porém, quem tem os pés totalmente fincados na terra, às vezes perde a capacidade de deixar as emoções fluírem, bem como os pensamentos serem produtivos ou explorarem novos contextos. Para movimentar essa terra, o elemento ar é o ideal!

Patchoulli

De aroma forte, bastante utilizada na aromaterapia, é uma erva usada desde os tempos antigos. Espiritualmente, trabalha a capacidade de traçarmos caminhos que visam nos trazer estabilidade material e emocional. Também promove clareza de objetivos e ajuda a nos conectar com a energia do elemento terra de forma geral. Precisa estar presente no aqui e agora sem desviar a atenção? O Patchoulli com certeza irá te ajudar!

Hortelã