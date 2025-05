Aromaterapia para casa: guia para levar boas energias a cada cômodo

Grapefruit, limão e hortelã verde

Grapefruit, petitgrain, hortelã pimenta e lima

Formas de uso: spray de ambiente e spray de limpeza

Quarto do casal

Ambiente de intimidade, neste espaço, a harmonia deve prevalecer. Também é necessário assegurar uma boa e reparadora noite de sono, que pode ser alcançada com aromas do olíbano, do vetiver e do cedro, que fazem essa conexão entre terra e céu, aterrando o corpo e libertando a alma. Os cítricos, como laranja doce e bergamota, também são muito relaxantes e podem ajudar.

Dos aromas indicados para o quarto, as flores são as grandes estrelas. A lavanda é a rainha mas, além dela, são recomendados néroli, ylang ylang e sálvia esclareia. Como o quarto também é espaço para o prazer a dois, vale combinar aromas cítricos, florais e especiarias (canela, cravo, pimenta-negra e gengibre) e usá-los numa massagem com óleos essenciais, num banho de imersão ou mesmo na simples aromatização dos lençóis.