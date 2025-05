Vênus pode revelar como cada pessoa se relaciona, diz Márcia Sensitiva

Quem possui Vênus em Áries conta com uma natureza apaixonada, entusiasmada e ardente, sendo até mesmo impulsiva. Sinceras, estas pessoas também apreciam relações curtas, mas intensas. Adoram o prazer da conquista e não sofrem muito com términos.

Quando falamos de alguém com Vênus em Touro, temos a certeza de que esta é uma pessoa com uma capacidade enorme de atração pessoal, simpatia e muito apego à pessoa que ama. Lealdade e fidelidade são suas marcas. Estes indivíduos também preferem relações duradouras.

Com Vênus neste signo, temos pessoas que se adaptam facilmente — além de serem gentis e muito sociáveis. Como são comunicativas, sabem expressar seus sentimentos com muita facilidade, o que as favorece na hora da conquista. Também são fãs de longas conversas sobre tudo com seus pares.