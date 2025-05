Por que nem toda pessoa do mesmo signo é igual? Márcia Sensitiva explica

Explica, Freud! Olá, tudo bem? Vamos lá, me conte com o que você sonhou! Sonhei que estava pelado em público, todos riam de mim Sonhei que meus dentes caíram, foi angustiante Sonhei com ex-namorado(a). Olha, foi picante... Este chatbot é um projeto pioneiro, baseado em obras em domínio público e em um universo restrito de informações produzidas pelo UOL. O chatbot tem apresentado resultados muito consistentes, mas não é imune a erros.

Por que cada pessoa do mesmo signo tem perfil diferente?

Já a questão dos decanatos tem a ver com a fase do nascimento. "Imagine que os signos do zodíaco estão presentes em uma espécie de círculo perfeito, de 360 graus. Desta forma, cada um dos doze signos representa uma divisão exata de 30 grau, que ainda se dividem em três decanatos de 10 graus", detalha Márcia.

Tais decanatos indicam o planeta que rege e pode contribuir com as características das três variações de um signo. "Para saber como seu signo é influenciado, o ideal é fazer o mapa astral completo. Já para saber a qual decanato pertence, é só observar o período em que o signo vigora, dividir por três e identificar em qual parte a data do seu nascimento se encontra", diz.

Por exemplo: o primeiro dos signos da roda zodiacal, Áries, abrange os nascidos entre 21 de março e 20 de abril. Segundo Márcia, o primeiro decanato corresponde ao período entre 21 e 30 de março; o segundo, de 31 de março a 10 de abril; e o terceiro, de 11 a 20 de abril.

A seguir, a astróloga lista os três tipos de personalidades que podem ser identificados entre os signos.