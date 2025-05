Não é a melhor fase para agir com pressa; veja a previsão para o seu signo

Entramos na reta final de maio com um céu movimentado, estimulante e cheio de caminhos a serem explorados. Mercúrio, já em casa no signo de Gêmeos, deixa o ar mais leve, mas também mais agitado. As ideias pulsam e as palavras ganham ritmo.

É uma semana que favorece a comunicação em todas as suas formas, desde conversas casuais até grandes decisões que exigem diálogo, entendimento e clareza. A mente, inquieta, quer ir além: entender, questionar, se aprofundar e diversificar.

É um excelente momento para retomar projetos que estavam em pausa, organizar pendências com criatividade, investigar novas possibilidades e buscar soluções onde antes só havia dúvidas.

Tempo de cultivar a coragem

A Lua nova, também em Gêmeos no dia 27, reforça esse impulso mental e abre um novo ciclo que pode parecer confuso à primeira vista. São muitas portas se abrindo ao mesmo tempo e há um certo frisson diante das oportunidades, mas a sensação é de que é preciso escolher rapidamente qual direção seguir. Antes de decidir, talvez seja preciso deixar que os pensamentos assentem.

Ao mesmo tempo, Saturno ensaia seus primeiros passos por Áries, em uma breve visita que vai até setembro. É como um trailer de um filme que ainda será lançado, um vislumbre do que nos aguarda mais adiante. O tom é claro: é tempo de cultivar a coragem, mas com responsabilidade.