Cristais para prosperidade: saiba quais pedras você deve ter por perto

Granada

A pedra cuja cor vai do amarelo ao vermelho é ideal para o chakra básico, estimulando seu dono a viver o momento presente, sentir o corpo (e aceitá-lo) e sair de ciclos viciosos mentais e emocionais. É adequada para a atração do sucesso e da prosperidade, mas igualmente recomendada para a limpeza do orgulho, da agressividade e da ira.

Malaquita

Uma das principais pedras relacionadas ao arcanjo Rafael, a malaquita é conhecida como pedra da saúde, pois traz efeitos de limpeza no organismo. Também facilita a beleza, a determinação, a prosperidade, o sucesso, o contentamento, a tranquilidade no campo afetivo e de problemas emocionais de qualquer tipo. Estimula o contato espiritual com seres de luz, como anjos e arcanjos.

Apesar de sua coloração verde, é bastante eficaz para limpar o chakra solar, liberando tensão e trazendo calma. Obviamente, é muito adequada para o chakra cardíaco, estimulando a fé, confiança e certeza do amparo espiritual na terra.

Pirita

É chamada de pedra do fogo, graças às centelhas que produz quando são friccionadas duas dela. Ajuda a atrair riqueza e prosperidade. Mais que isso, permite à pessoa aceitar que merece receber os frutos de seu trabalho, reforçando a autoestima. Estimula soluções em momentos de dificuldades financeiras.