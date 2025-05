Amigo de Capricórnio? O que ele pode te ensinar sobre planejar a vida

Todos os signos de Fogo — Áries, Leão e Sagitário — são os que mais poderiam se beneficiar com isso, já que costumam ser imediatistas demais, querendo tudo para agora. Eles aproveitam o entusiasmo com algo para agir e nem sempre isso é adequado para o futuro. Já Capricórnio calcula todos seus passos.

Usar os recursos na hora certa

Capricórnio também tem a fama de acumular mais do que precisa. Ele até acumula, mas sabe ter o desprendimento necessário quando for a hora certa de usar aquilo. Não importa se for um recurso financeiro ou mesmo sentimental, o capricorniano não vê problema de abrir mão de algo. É um aspecto muito bom saber guardar, mas usar quando necessário.

Virgem é um dos que podem muito aprender com isso, já que, por ter esse senso de análise e de aperfeiçoamento muito grande, deixa passar a hora de agir e utilizar seus recursos.

Guardar planos para si mesmo

Egoísmo? Longe disso! Capricórnio cria seus planos e cria objetivos, sem ficar contando para todo mundo porque, assim, evita opiniões alheias, que podem minar ou estragar suas intenções. Quem é de Gêmeos tende a aprender com isso, pois geralmente sai compartilhando suas ideias com as pessoas e, ao ser invalidado ou receber críticas demais, acaba desanimando e abandonando os planos.