Quando magoado, nem todo signo topa dar segunda chance. É o seu caso?

Trata-se de um dos signos mais alegres, leves e propensos a dar segunda chance. Sagitário é alguém de boas, tranquilo. Para ele, é bem fácil perdoar e tocar a vida, tanto dentro de casa, com a família, como no trabalho ou nos relacionamentos.

Por ser o signo mais maduro do zodíaco, uma vez que o capricorniano é magoado, fica com o pé atrás e classifica a pessoa como alguém em que não se pode acreditar. Mas diferentemente de Escorpião, que tende a ficar desconfiado, Capricórnio se posiciona com convicção. E como a reconquista é bem mais difícil do que o da conquista em si, é certeza de muito trabalho pela frente para ter uma segunda chance com o nativo do signo.

Com o aquariano, a verdade, a razão e a justiça pesam muito mais do que a emoção. Ou seja, diante de algum erro, é capaz de ele dizer que foi algo positivo, pois o ajudou, de certa forma. Uma boa conversa com o nascido de Aquário pode ser suficiente para ele dar uma segunda chance, qualquer que seja a questão envolvida.