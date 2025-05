Sem drama no adeus: o jeito certo de terminar relacionamento com cada signo

Quem é de Virgem é cauteloso e, quando percebe que o plano mudou, fica perdido, sobretudo se é surpreendido. Para ele, o problema maior é o fim do projeto a dois que existia, já que o virginiano detesta imprevistos. Para evitar que a situação fique ruim, o melhor é preparar o clima, prevenir o caos, situá-lo. É bom se rolar uma conversa dentro de quatro paredes, de preferência num silêncio absoluto, com toda tranquilidade e harmonia. Um alerta: há o risco de ele perder seu tão primoroso controle.

O "acabou" tem que ser dito olho no olho com Libra, pois o nativo do signo gosta da verdade nua e crua. Fazer algo diferente disso é irritá-lo na certa. Em todo caso, sua resposta será a mesma: "Não está mais a fim? Tudo bem: vou procurar outro". O libriano sabe lidar bem com um fora e continua à procura do par ideal, saindo numa boa de toda relação que não deu certo.

Se há qualquer dúvida sobre o rompimento, melhor nem falar nada para Escorpião, pois uma vez que ele ouvir "acabou", não tem mais volta. O escorpiano, quando é "descartado", vira um vilão, pois não aceita a situação. Fica matutando sobre o que aconteceu, com raivinha, e corta o ex da sua vida. Ah! É mais seguro procurar um lugar que permita sair de fininho, pois as reações escorpianas são imprevisíveis e intensas.