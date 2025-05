O que ascendente revela sobre sua personalidade? Márcia Sensitiva explica

O ascendente é o signo que estava no horizonte no momento exato do nosso nascimento. Ele atua como uma segunda lente da nossa identidade, influenciando profundamente a forma como nos apresentamos ao mundo, como explica a sensitiva e astróloga Márcia Fernandes. Podemos descobri-lo por meio do mapa astral natal — ele rege a casa 1, a área astrológica relacionada ao ego, à aparência e ao modo como somos percebidos pelos outros.

"Após os 30 anos, quando atingimos a chamada maturidade astrológica, o ascendente costuma ganhar ainda mais destaque. Em muitos casos, ele se torna mais evidente do que o próprio signo solar, moldando a maneira como reagimos, agimos e interagimos no dia a dia", revela Márcia.

A seguir, confira as principais características de cada signo ascendente e entenda como usar essa energia a seu favor: