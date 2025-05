'Let it go' é de Escorpião: músicas de filmes que representam cada signo

Explica, Freud! Olá, tudo bem? Vamos lá, me conte com o que você sonhou! Sonhei que estava pelado em público, todos riam de mim Sonhei que meus dentes caíram, foi angustiante Sonhei com ex-namorado(a). Olha, foi picante... Este chatbot é um projeto pioneiro, baseado em obras em domínio público e em um universo restrito de informações produzidas pelo UOL. O chatbot tem apresentado resultados muito consistentes, mas não é imune a erros.

Áries: "We are the champions", de "Coração de cavaleiro"

O clássico do grupo Queen, com participação de Robbie Williams no filme "Coração de Cavaleiro", retrata a essência corajosa ariana: "Nós somos os campeões, meus amigos. E continuaremos lutando até o fim (...) Os perdedores não têm vez, porque somos os campeões do mundo". Com energia de sobra e altamente competidor, o nativo do signo está sempre em movimento. Quem é de Áries gosta de se aventurar e encarar desafios porque, para ele, a vitória tem um sabor a mais.

Touro: "Feels like home", de "Como perder um homem em 10 dias"

A música da canadense Chantal Kreviazuk, incluída na trilha sonora de "Como perder um homem em 10 dias", reflete bastante o que o signo busca numa relação. Amar, para Touro, é sinônimo de segurança. Ele só se entrega verdadeiramente quando se sente protegido e seguro. Quando isso acontece, a sensação é que encontrou seu lar. "Eu me sinto em casa. Parece que eu voltei todo o caminho de onde eu vim (...) Parece que estou de volta para onde pertenço" é uma declaração taurina.

Gêmeos: "Vogue", de "O diabo veste Prada"

A vida pode ser uma festa quando o nativo de Gêmeos entra em cena. Seja com alguém ou sozinho, a alegria do geminiano pode ser expressada de várias maneiras — inclusive dançando, como a diva Madonna manda no seu hit. "Deixe seu corpo se mexer com a música (...) Deixe seu corpo seguir o ritmo" é o que defende a música, que não deixa ninguém parado.