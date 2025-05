Com afeto, relações podem se fortalecer; veja a previsão para o seu signo

A semana começa pedindo cuidado com a forma como nos comunicamos. Há um clima de tensão no ar que pode nos deixar mais impacientes, levando a respostas rápidas e reações impensadas. As palavras tendem a escapar antes mesmo de serem sentidas.

Neste cenário, organizar os pensamentos antes de expressá-los é uma medida de sabedoria. Escrever, refletir e silenciar ajudará a dar mais presença ao que se diz.

No dia 20, a Lua chega na fase minguante no signo de Aquário e, com ela, vem a chance de desapegar. Aquário nos ensina sobre o valor do coletivo, da amizade e das ideias que rompem padrões. É uma boa hora para deixar para trás hábitos que já não servem, projetos que se mostraram excessivos ou até conexões que não se sustentam mais.

O conhecimento, neste momento, é sinônimo de liberdade. Quanto mais expandirmos a mente, mais espaço abriremos dentro de nós.

Nesse mesmo dia, o Sol se alinha com Saturno, oferecendo estrutura para o que antes parecia disperso. É uma combinação potente para focar no que importa, organizar planos com mais maturidade e dar forma ao que vem sendo idealizado. O tempo se torna um aliado para quem souber respeitar o próprio ritmo.

Hora de suavizar conflitos com afeto

Em seguida, o Sol ingressa em Gêmeos e, com isso, a energia se torna mais leve e questionadora. A curiosidade será ponte para novos aprendizados.