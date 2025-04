Agatha Moreira e Rodrigo Simas: dá certo namorar alguém do mesmo signo?

A seguir, veja as principais características (e desafios) dos casais com o mesmo signo:

Áries com Áries

Energia pura. Líderes do zodíaco, podem ser individualistas. Ou seja, pensam primeiro em seus próprios objetivos para depois se preocuparem em como vão lidar com os outros. O casal precisa ficar atento às discussões: é preciso controlar o fogo e o ímpeto para não exagerar nas brigas. De forma geral, as relações tendem a ser menos melosas e mais racionais.

Touro com Touro

São pessoas práticas e com os pés no chão. Geralmente se dedicam muito ao trabalho. Quando encontram uma meta em comum, têm tudo para seguirem adiante e prosperarem juntos — afinal, ambos buscam segurança, seja ela emocional ou financeira. O desafio maior está em aprender a conviver com a teimosia um do outro.

Gêmeos e Gêmeos

Chamam a atenção pela inteligência. Por gostarem de liberdade, sabem respeitar o espaço um do outro. No entanto, geminianos tendem a se interessar por uma variedade enorme de assuntos. Por isso, o casal pode ter dificuldade em se focar naquilo que realmente importa e acabar se distraindo com assuntos pouco relevantes.