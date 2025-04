Hora de seguir em frente com confiança; veja a previsão do céu em abril

Os pensamentos podem ficar mais nebulosos e podemos atravessar períodos de angústias e idealizações. A transparência e a checagem de informações serão essenciais para evitar confusões.

No dia 18, após um longo período de retrogradação navegando pelas águas cancerianas, é a vez de Marte iniciar sua passagem por Leão. Há um impulso forte de investir tempo e esforço em ações que reforcem nossa identidade. No entanto, esse posicionamento também pode inflar o ego e nos levar a acreditar que somos infalíveis.

No dia 19, nos voltamos para a concretização das coisas com a entrada do Sol em Touro. Hora de refletir sobre o que merece a nossa determinação e paciência.

Disputas desleais e intensas

A segunda quinzena chega com uma série de aspectos delicados que podem trazer à tona conflitos, discussões, agitação, explosões, impaciência e disputas. Algo mais sombrio pode emergir.

Do dia 20 até o dia 26, Sol, Marte e Plutão formam tensões no céu, aumentando o clima bélico e explosivo no mundo. Em meio ao desejo de avançar a todo custo, podemos extrapolar a força — o que pode tornar as disputas desleais e intensas.