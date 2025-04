É tempo de florescer: as bombas astrológicas de abril, por Márcia Sensitiva

Seu poder pessoal e seu magnetismo estarão em evidência, assim como sua intuição — o que ajudará nas avaliações financeiras e ter lucros.

Cuidado com o ego e a tendência a se avaliar pelo que tem, você é muito mais do que possui. Por isso, não se esqueça dos seus valores morais e espirituais.

No trabalho, será um período de muitas melhorias. Você estará cheio de entusiasmo e, tendo novas oportunidades que lhe abrirão caminhos. Procure equilibrar seus impulsos pessoais com as obrigações familiares, tirando um tempo para suprir a carência de ambas as áreas.

Dê tempo ao tempo, permitindo que uma relação amorosa amadureça e aproveitando o momento presente de forma plena. Seja feliz!

Devido a grande agitação, você sentirá uma queda em seu nível de energia. Sua recuperação se dará descansando e relaxando.