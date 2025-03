Temporada de boa sorte começa para 3 signos na segunda-feira, 31/3

Na próxima segunda-feira, a energia do universo promete dar um empurrão positivo na vida de alguns signos, trazendo prosperidade e novos caminhos. Este é o momento ideal para abrir os olhos para as pequenas mudanças que podem fazer toda a diferença.

A boa sorte nem sempre chega da forma como imaginamos. Às vezes, ela se manifesta em oportunidades inesperadas, encontros marcantes ou até mesmo no fechamento de ciclos que já não faziam mais sentido.

