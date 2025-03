Hoje tem eclipse! Calendário lunar destaca fases da Lua, datas e rituais

7 de setembro: Eclipse Lunar Total em Peixes: Será visível na Europa, Ásia, Austrália, África, oeste da América do Norte e leste da América do Sul. Este eclipse pode trazer à tona emoções profundas e intuição aguçada. É um momento para conectar-se com a espiritualidade e praticar a empatia.

21 de setembro: Eclipse solar parcial em Virgem: será visível no sul do Oceano Pacífico, incluindo a Nova Zelândia (ao nascer do sol) e partes da Antártica Este eclipse enfatiza a importância de detalhes e rotinas. É um período favorável para ajustes e melhorias em hábitos diários.

A saber, o eclipse solar sempre ocorre na Lua nova e traz novos ciclos — é o melhor momento para desapegar do que não se conecta mais com sua essência, inclusive. Enquanto isso, o eclipse o lunar ocorre na Lua cheia, iluminando o que está oculto e trazendo nitidez para o que estava nebuloso na vida de todas as pessoas.

Eclipses sempre oferecem chance de evolução, sobretudo quando acontecem muito próximos ou nos mesmos graus de algum astro no mapa natal/astral, no mesmo grau do ascendente ou do meio do céu.

São oportunidades de nos conectarmos melhor com o nosso propósito, através de transformação, renovação e autoconhecimento. Através deles, temos uma oportunidade incrível de buscar descobertas e avanços internos e externos.

Fonte: Paula Arruda, astróloga