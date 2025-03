Fim das lágrimas e início dos sorrisos chegam para 3 signos na sexta, 28/3

Os tempos difíceis podem parecer eternos quando estamos no meio da tempestade, mas tudo tem um ciclo e, para alguns, essa fase sombria está prestes a acabar. A energia do universo muda e, com ela, vem a sensação de alívio, de renovação e de novos motivos para sorrir.

Este é o momento de deixar para trás preocupações e frustrações que já não fazem sentido.

Algumas pessoas perceberão que aquilo que parecia um problema era, na verdade, uma grande lição. Outras sentirão uma leveza inexplicável, como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros.