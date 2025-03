Traição de quem menos se espera devasta 3 signos na quarta-feira, 26/3

Nem sempre as relações são tão sólidas quanto parecem e este período deve trazer revelações inesperadas. A confiança pode ser posta à prova, exigindo um olhar atento para promessas vazias e palavras que não condizem com as atitudes.

O momento pede cautela e discernimento. Decepções podem surgir em diferentes áreas da vida - no trabalho, no amor ou até mesmo entre amigos. A sensação de traição pode ser intensa, mas também traz a chance de enxergar a realidade com mais clareza.

Três signos sentirão o impacto dessas revelações de maneira mais profunda. Descubra a seguir quem precisará de mais força para enfrentar essa situação de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.