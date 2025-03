Horóscopo do amor: sinastria sobrepõe mapas para achar signos que combinam

Nascidos sob Leão gostam de aparecer, enquanto os aquarianos detestam qualquer tipo de gabação alheia. Esse é o maior desafio da relação. Porém, das diferenças pode nascer um diálogo honesto, com debates calorosos sobre os mais diversos assuntos e um after pra lá de quente nos lençóis. É importante manter todas as ideias sempre às claras, isso vai fazer com que os nativos de Aquário se inspirem na dinâmica de pensamento dos leoninos, que por sua vez podem aprender a ser mais altruístas e pensar não só em si, mas no todo.

Virginianos geralmente têm necessidade de organizar tudo em compartimentos, ainda que eles sejam mentais. Enquanto isso, os nativos do signo de Peixes costumam ser mais emotivos e sonhadores. Essa equação tem tudo para dar errado: o virginiano pode se sentir cansado por todas as "viagens" dos piscianos, enquanto eles podem automaticamente se afastar do parceiro de Virgem ao menor sinal de controle. O segredo dessa relação é, para virginianos, aprender a silenciar um pouco a mente racional. Para os piscianos, entender que compartilhar do seu mundo interno com o parceiro é extremamente importante.

A dança dos elementos

É importante lembrar que não somente o signo solar deve ser levado em consideração. Os principais pontos são o signo solar, a Lua, Vênus, a casa 5 (que diz muito sobre a criatividade, lazer, filhos, romance, diversão) e casa 7 (que fala sobre relacionamentos, casamento, parcerias, sociedades).