Tempestade de desgraças detona 3 signos na terça-feira, 25 de março

Três signos, em particular, sentirão esse impacto com mais força. Descubra quais são eles a seguir, de acordo com as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

A indecisão pode trazer angústia. Você quer seguir em frente, mas sente dificuldade em tomar uma decisão definitiva. É hora de refletir sem pressa.

A vida social pode trazer desafios e, com isso, desentendimentos podem surgir. Sua habilidade diplomática será essencial para evitar conflitos desnecessários.

O momento pede equilíbrio entre trabalho e descanso. O excesso de responsabilidades pode estar prejudicando sua saúde e seu bem-estar.