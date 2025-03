Amigos, amores, bens: veja signos que desapegam de tudo. Áries é um deles

O ariano é desprendido por natureza, até mesmo em função do seu comportamento inconstante, reflexo do elemento Fogo. Quem é de Áries pratica o desapego com certa frequência, não importando a área da vida - inclusive relacionamentos amorosos e amistosos podem ser incluídos neste cenário.

Já o taurino é o mais apegado do zodíaco. Cola em coisas e pessoas com a mesma naturalidade com que respira. Isso não tem a ver apenas com questões sentimentais: por ser prático (como todo signo de Terra), Touro precisa se sentir seguro, tentando controlar o que e quem estiver ao seu redor.

Desprendido e despretensioso, o geminiano praticamente desconhece o senso de apego. Gosta de qualquer coisa e de qualquer pessoa e não costuma se fixar a ninguém. Além do mais, alegra-se até com situações pequenas, o que lhe rende a alcunha de "criança do zodíaco", justamente por ter essa veia mais liberal.