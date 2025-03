Punhal é cravado sem dó nas costas de 3 signos na segunda-feira, 24/3

Três signos sentirão esse golpe com mais intensidade no campo emocional ou profissional. Leia as previsões para eles a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

Nos relacionamentos, o momento pede cautela com paixões intensas que podem se tornar tóxicas. Evite jogos emocionais que possam causar arrependimentos.

O medo de mudanças pode estar impedindo sua evolução profissional. Prender-se demais ao que já tem pode acabar se tornando um peso.

O trabalho pode estar sobrecarregando sua energia. O excesso de responsabilidades pode levar à exaustão, exigindo atenção redobrada para evitar desgastes.