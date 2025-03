Qual o signo mais infiel? No ranking da infidelidade, Áries está em segundo

3º lugar: Peixes

É carente demais. Precisa se sentir amado e compreendido e busca desesperadamente atenção do parceiro. Mas por ser muito inseguro, teme ficar sozinho e acaba se envolvendo com mais de um pessoa só para garantir que esteja sempre bem acompanhado. Seu pensamento: se não der certo com um, dará com outro?

2º lugar: Áries

Regido pelo fogo, é pura vitalidade. Precisa ser sempre estimulado sexualmente para manter a chama do desejo acesa - do mesmo jeito que se apaixona com facilidade, também se "desapaixona". Como é "fogo de palha", costuma "diversificar" seus interesses com diferentes pessoas.

1º lugar: Escorpião

É o mais sexualizado do zodíaco. Pensa, respira e vive o sexo em sua plenitude. Tem necessidade de estar sempre acompanhado e, quando não está transando, está pensando no assunto. É um ótimo amante, costuma ser leal até debaixo d'água quando ama. Mas ser fiel já está um pouco além da sua capacidade.