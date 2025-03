Perda surpresa muito triste na família abala 3 signos até segunda, 24/3

O núcleo familiar pode passar por mudanças inesperadas, trazendo emoções profundas e reflexões sobre o verdadeiro valor das relações. Algumas perdas podem ser definitivas, enquanto outras podem ser simbólicas. Porém, todas irão deixar marcas e exigir tempo para serem assimiladas.

É um período em que o emocional pode ficar mais sensível, despertando memórias e sentimentos que talvez tenham sido ignorados. Olhar para o passado pode ser doloroso, mas também pode trazer aprendizados importantes sobre o presente e o futuro.

Três signos sentirão essa onda de emoções com mais intensidade. Descubra quais são a seguir, conforme as previsões de Tatiana Marinho, oraculista do Astrocentro.