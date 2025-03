Áries, signo de Anitta, é teimoso e o pior dos inimigos; veja curiosidades

Impulsivo, ingênuo e espontâneo. Se fosse para descrever quem nasce sob o signo de Áries, entre 20 de março e 20 de abril, estas três características seriam uma ótima definição.

Mas é claro que as particularidades que se destacam na primeira casa do zodíaco não são as únicas. A seguir, descubra outros fatos curiosos sobre arianos:

Gosta de se expressar e aparecer. E isso independe da forma que opta para chamar atenção. Seja pela escrita ou pela fala, o nativo sempre tem um jeito entusiasmado e impactante de ser visto;