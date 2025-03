Portais de bênçãos: Márcia Sensitiva fala sobre dias dos 72 anjos na Terra

Nessas datas, as pessoas de um modo geral se sentem mais amorosas, sensíveis e leves, além de se preocuparem com o próximo. Ou seja, as vibrações dos anjos estão energeticamente ao redor de todos, basta entrarmos na mesma sintonia.

"Antes de iniciar seu pedido com bastante fé e determinação por meio de uma oração ou mentalização, escolha um local tranquilo, calmo e sereno para que possa fazer suas preces", indica Márcia. A sensitiva continua: "nesse ambiente, tente sentir a energia positiva do cosmo em sua alma e converse com os anjos, pois certamente eles estarão presentes para ouvi-lo com amor".

Para finalizar seus pedidos, a dica é cultivar o sentimento de gratidão por tudo que ocorre em sua vida e agradecer, também, ao universo por esta oportunidade.