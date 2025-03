Fim da tristeza e início da alegria chega para 3 signos na terça-feira, 18

Três signos sentirão essa transformação com mais intensidade, percebendo que a felicidade pode estar mais próxima do que imaginavam. Descubra quais são eles a seguir, conforme as previsões de Deborah de Obá, consultora esotérica da iQuilibrio.

Você pode adquirir novos entendimentos sobre como se relaciona com as pessoas. Essa consciência irá impactá-lo profundamente, a ponto de levá-lo a reconsiderar laços que não te valorizam.

Você vem de um período de desentendimentos ou situações tensas, certos? Porém, tais situações te levaram a perceber novas formas de se comunicar. Isso abrirá grandes portas.

Embora nesta quinzena você mostre mais sensibilidade e empatia do que normalmente, a busca pelo sentido profundo da vida pode trazer novas compreensões. Com isso, você poderá explorar novos caminhos.