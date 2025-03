Perda muito triste na família abala 3 signos até terça-feira, 18 de março

Nem sempre estamos preparados para as mudanças que a vida nos impõe, e algumas delas podem mexer profundamente com nossas emoções. Este é um período de reflexões intensas e, para alguns nativos do zodíaco, pode ser marcado por despedidas ou transformações que exigem resiliência e autocuidado.

A dor da perda não tem um tempo exato para passar, mas encontrar apoio em quem nos ama pode tornar esse processo mais leve. O universo convida a aceitar as emoções com compaixão e a buscar formas saudáveis de lidar com os sentimentos que emergem neste momento.

Três signos sentirão esse impacto de forma mais intensa e precisarão de força para enfrentar esse período desafiador. Descubra quem são a seguir, de acordo com as previsões de Deborah de Obá, consultora esotérica da iQuilibrio.