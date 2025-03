Áries cospe fogo e Câncer faz drama: como signos reagem ao serem ignorados

A energia intensa do signo pode pegar fogo quando ele é ignorado, uma vez que Áries passa a ter reações sem pensar, como ficar muito bravo, mandar mensagens exigindo satisfações e até mesmo falar mal da pessoa. O lado positivo da história é que a superação costuma entrar em cena bem rápido, graças à autoestima sempre em dia do ariano.

Paciente, sim, e orgulhoso, também. Ou seja, Touro até pode esperar um pouco mais pelo feedback do crush, mas se for ignorado faz com que ele leve a situação para o lado pessoal. Consequentemente, guarda rancor, até encontrar um jeito de demonstrar sua chateação com o (ex)crush.

Por ser comunicativo, pode rolar uma insistência de Gêmeos para conseguir a resposta ou pelo menos entender o que está acontecendo, caso o crush já venha de uma história mais antiga. Se for uma paquera nova, é mais provável que fique bastante irritado em ser ignorado e parta em busca de outras formas de chamar atenção.