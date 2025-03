A pior notícia da vida de 3 signos vai chegar na segunda-feira, 17/3

Neste período, você pode sentir sua mente mais agitada do que o habitual, especialmente quando o assunto é sua segurança financeira. Com Mercúrio retrógrado influenciando suas decisões, pode ser que você hesite em se comprometer com escolhas definitivas.

Sua natureza disciplinada e ambiciosa está sendo testada. Talvez você esteja sentindo uma pressão extra para ver tudo de forma minuciosa, o que pode afetar suas finanças. Lembre-se de que não é necessário ter todas as respostas ou estar sempre certo.

É possível que você se veja perdido em sonhos ou envolvido em ilusões que podem ofuscar sua visão realista sobre finanças. Alguns investimentos podem parecer promissores, mas é importante analisar com cuidado antes de se entregar a eles.