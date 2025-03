Mercúrio retrógrado sem medo: é tempo de falar menos e refletir sobre vida

Observe mais, fale menos e não dê a sua opinião caso não seja solicitada.

Respire fundo e evite reagir de forma automática. A fase pede cautela; quanto mais pensar antes de falar, melhor.

Se agir impulsivamente e magoar alguém, acalme-se e converse com a pessoa. Admita seu erro e mostre estar arrependido.

Ao mandar mensagens de texto, leia com atenção o que escreveu e só as envie quando tiver certeza de que a ideia está clara. Como as falhas na comunicação são comuns em Mercúrio retrógrado, é melhor se precaver para a pessoa não entender algo completamente diferente do que você queria dizer.

Tente ser o mais objetivo possível. Evite grandes explicações porque a tendência é o raciocínio se perder no meio do discurso. Pratique falar só o essencial.

Pare de gastar energia com fofocas ou comentários do tipo. Mercúrio retrógrado é um ótimo período para tal mudança de hábito, já que ensina como se expressar com mais consciência e sabedoria.