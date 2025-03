Mercúrio retrógrado começa nesta semana. Quer saber como afeta os animais?

Mau comportamento: caso identifique que seu animal de estimação está agindo de forma inadequada (voltando a fazer xixi no meio da sala, por exemplo), avalie se quem está sendo alvo das consequências de MR não é você. Pode ser que dê um comando trocado ou mesmo esqueça a hora do passeio. Ao agir de modo diferente, causa uma reação diferente no animalzinho, o que é perfeitamente normal em dias de Mercúrio retrógrado.

Energias planetárias que afetam a vida animal

Se Mercúrio não age de maneira tão direta sobre os pets, outras energias planetárias podem influenciar a vida animal pontualmente, de acordo com a astrologia. Veja:

Sol: trata da essência dos bichos de estimação, exatamente como ocorre com humanos. Também reflete na forma de agir no mundo, de viver e coexistir, além na vitalidade e na energia deles.

Lua: por estar muito ligada aos instintos primordiais, dita muito do comportamento dos bichos, em especial quando se trata de animais silvestres (selvagens).

Vênus: a forma de o pet se relacionar com humanos e com animais de outras espécies pode ter muito a ver com o signo onde Vênus estava quando o animal veio ao mundo.