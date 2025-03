Eclipse da Lua ativa minas de ouro para 3 signos

O eclipse lunar marca um momento de grandes descobertas. Esse fenômeno astrológico traz revelações e pode iluminar aspectos da vida financeira que antes passavam despercebidos.

Para alguns signos, será a chance de acessar oportunidades que até então pareciam distantes, como se verdadeiras minas de ouro fossem descobertas no próprio caminho. Algumas mudanças podem parecer desafiadoras no início, mas, com o tempo, revelarão seu verdadeiro propósito.