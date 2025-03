Tesouros cósmicos aparecem para 3 signos no eclipse da Lua no sábado, 15/3

O céu reserva surpresas valiosas com o eclipse lunar do dia 15. Esse evento, que marca um ponto de virada na lunação, traz consigo a promessa de revelações e descobertas importantes.

É um momento em que assuntos antes ocultos podem vir à tona, e aqueles que souberem observar com atenção encontrarão tesouros escondidos, tanto no aspecto emocional quanto no material.