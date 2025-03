Fartura de notas douradas cai do céu para 3 signos na sexta-feira, 14/3

Três signos sentirão essa energia com mais força. Descubra quais são eles a seguir, conforme as previsões de Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

A influência de Vênus fortalece sua busca por segurança material. É um período propício para agir com paciência e estratégia em relação às finanças.

O momento traz mudanças inesperadas e novas oportunidades. Quem está empregado pode se deparar com reviravoltas positivas, enquanto aqueles em busca de trabalho devem reconsiderar suas abordagens.

Sua criatividade e brilho pessoal estarão em destaque. Essa é a hora de inovar no trabalho e aproveitar oportunidades que podem levar ao reconhecimento profissional.