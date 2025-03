Eclipse lunar traz chuva de ouro para 3 signos no sábado, 15 de março

Um eclipse lunar no dia 15 promete movimentar intensamente as energias do céu. Esse fenômeno é sempre um convite para transformações, revelações e encerramento de ciclos, mas desta vez, sua influência também se estende para o campo financeiro.

O período pede atenção às oportunidades que podem surgir de forma inesperada e que podem mudar os rumos de longo prazo.

Quando falamos de eclipses, falamos de reviravoltas. Em um momento, tudo pode parecer incerto, e no seguinte, portas se abrem para possibilidades que antes nem estavam no radar. A chave para aproveitar essa fase está na capacidade de adaptação e no olhar estratégico diante das mudanças.